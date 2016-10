Le FMI relève ses prévisions de croissance pour l’Algérie à 3,6%

Le Fond monétaire international (FMI) a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour l’Algérie en 2016 à 3,6% contre 3,4% anticipé en avril dernier. Plus optimiste, le FMI table dans son rapport semestriel sur les perspectives économiques mondiales, publié mardi à Washington, sur une croissance économique du pays de 3,6% en 2016 et de 2,9% en 2017. L’institution de Bretton Woods a consolidé ses estimations pour la croissance du PIB réel de l’Algérie en 2015 à 3,9% contre 3,7% projeté en avril. Cette croissance devrait cependant s’accompagner d’une légère poussée inflationniste. Le Fonds prévoit une inflation à 5,9% en 2016 contre 4,8% en 2015. Ses projections précédentes tablaient sur 4,3% pour cette année et 4,4% pour 2015.