Une femme à la tête de l'ONU : la Russie est d’accord

La Russie a affiché mardi son soutien à l'élection d'une femme au poste de Secrétaire général des Nations unies et qu'elle soutiendrait un candidat d'Europe de l'Est. L'ambassadeur de Russie à l'ONU Vitali Tchourkine, dont le pays préside ce mois-ci le Conseil de sécurité, a également fait savoir qu'un vote formel pour désigner le successeur de Ban Ki-moon interviendrait bientôt. "Nous pensons vraiment que c'est au tour de l'Europe de l'Est de fournir le prochain secrétaire général", a déclaré M. Tchourkine lors d'une conférence de presse. "Nous aimerions beaucoup voir une femme", a-t-il ajouté. Cette prise de position russe intervient quelques jours après l'entrée en course de la Bulgare Kristalina Georgieva. La Bulgarie a changé de candidate en proposant la commissaire européenne au Budget et ancienne vice-présidente de la Banque mondiale Kristalina Georgieva, 63 ans, au détriment d'Irina Bokova, la patronne de l'Unesco qui est néanmoins restée en lice.