Tizi-Ouzou : deux morts dans le dérapage d'un véhicule à Boghni

Deux personnes ont trouvé la mort dimanche dans un accident de la circulation qui s'est produit dans la localité de Boghni à 40 km au sud-ouest de la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on appris mardi de la Protection civile. Les deux victimes âgées de 28 et 29 ans étaient à bord d'un véhicule léger sur la route de Tala Guilef, lorsque la voiture a dérapé et est tombée dans un ravin tuant sur le coup le conducteur et son accompagnateur. Leurs corps ont été déposés à la morgue de l'hôpital de Boghni, a-t-on ajouté de même source.