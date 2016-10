5 terroristes abattus à Djebel Oustili

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l’opération de qualité menée par les forces de l’Armée Nationale Populaire à Djebel Oustili, wilaya de Batna, le 29 septembre 2016, ayant permis de neutraliser 5 terroristes et de récupérer un lot d’armements et de munitions. Il a été procédé à l’identification d’un des criminels abattus, en l’occurrence le dangereux terroriste « M. Ammar » dit «Ziad Abou Abdallah », qui avait rejoint les groupes terroristes en 1995. Aussi et après ratissage des lieux de l’opération, une mine antipersonnel, une paire de jumelles et une quantité de munitions ont été découvertes.