L'Algérie met en garde contre les répercussions de toute approche militaire en Syrie

L'Algérie a de tout temps mis en garde contre les répercussions de toute approche militaire menée en Syrie, qui se traduisent aujourd'hui par des tueries, destruction et exode de la population, a affirmé mardi le délégué permanent de l'Algérie auprès de la Ligue arabe, Nadir Larbaoui qui a appelé les Syriens à faire prévaloir la sagesse et à recourir au dialogue pour le règlement de la crise. Lors d'une réunion extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau des délégués permanents consacrée à la Syrie, M. Larbaoui a précisé que l'"Algérie a dès le début de la crise syrienne mis en garde contre le recours à la solution militaire, à la violence et à l'ingérence étrangère", estimant que la "solution à cette crise doit émaner des Syriens eux-même".