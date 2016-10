Le site électronique officiel de l'ARAV lancé

L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a annoncé mardi le lancement officiel de son site électronique sur le lien (www.arav.dz), selon un communiqué dont l'APS a reçu une copie. L'ARAV "demeure engagée à assurer ses services et à accompagner le secteur dans le cadre du respect des lois et de l'éthique professionnelle, et reste à l'écoute des institutions, des associations et des individus, en leur assurant une protection contre toutes formes de dépassement, et ce via la rubrique +contact+ au niveau de ce site", précise le communiqué.