Nobel de chimie: nouveaux éléments ou piles rechargeables?

La découverte de quatre nouveaux éléments, l'invention de la pile rechargeable ou l'ingénierie génétique comptent parmi les domaines de recherche des favoris du prix Nobel de chimie décerné mercredi à Stockholm. Le quotidien Dagens Nyheter croit à un prix pour le versant le plus classique de la discipline, le tableau périodique des éléments. Seraient alors primés des chercheurs d'institutions en Russie, au Japon et aux États-Unis qui ont découvert le nihonium, le moscovium, le tennessine et l'oganesson. D'après le journal ainsi que la radio publique SR, ce pourrait être sinon John Goodenough, électrochimiste américain de 94 ans à qui l'on doit les batteries et piles au lithium, présentes un peu partout aujourd'hui, dans les téléphones et ordinateurs portables, les voitures électriques, etc.