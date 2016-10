Syrie: combats de rue à Alep

Les forces du régime syrien ont continué leur progression à Alep au détriment des rebelles, alors que l'impasse diplomatique semble totale entre Moscou et Washington, qui dit examiner "des options diplomatiques et militaires". Les chefs des agences américaines spécialisées dans la sécurité et la politique étrangère doivent se réunir mercredi afin de pouvoir présenter au président Barack Obama différentes options d'action, a annoncé le département d'Etat. Les autorités américaines étudient les "options diplomatiques, militaires, de renseignement et économiques" possibles concernant la crise en Syrie, a déclaré le porte-parole du département, tout en soulignant la nécessité d'un "règlement politique". Sur le terrain, les combattants progouvernementaux avancent depuis plusieurs jours dans Alep-est, la partie de la grande ville du nord de la Syrie contrôlée par les insurgés.