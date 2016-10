Un soldat turc tué dans le nord de la Syrie

Un soldat turc a été tué et trois autres blessés lors d'affrontements, mercredi, dans le nord de la Syrie avec des éléments du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI), selon l'armée turque. Ces affrontements ont eu lieu à Ziyara, située dans l'est du village d'Al Raï sous contrôle de l'armée syrienne libre (ASL) soutenue par les forces turques, à la suite d'une tentative d'infiltration des terroristes dans la région. Dix-huit terroristes de Daech ont été éliminés dans ces affrontements, selon la même source, ajoutant que 75 cibles de ce groupe terroriste ont été bombardées par 221 obus. Onze soldats turcs ont tués depuis le lancement, le 24 août dernier, de l'opération Bouclier de l'Euphrate à Jarablous (nord de la Syrie) pour chasser les terroristes, ouvrir un corridor pour l'ASL et empêcher sa prise de contrôle par les unités de protection du peuple (YPG, milice kurde syrienne).