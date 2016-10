Echanges de critiques entre Ankara et Baghdad

Le ministère turc des affaires étrangères a convoqué, mercredi, l'ambassadeur irakien Hisham Al-Alevi à Ankara après "une décision hostile à la Turquie prise par le Parlement de son pays", ont indiqué des médias. Le Parlement irakien avait demandé, mardi, dans sa décision "colportant des accusations mensongères contre la Turquie" au gouvernement de Baghdad de rejeter le mandat du Parlement (turc) autorisant l'envoi de forces armées turques en Irak. Le Parlement irakien a également réclamé d'avertir l'ambassadeur turc accrédité à Baghdad et de considérer les forces turques (qui forment les volontaires dans la lutte anti-Daech) comme étant "une force d'occupation", de "dénoncer les déclarations du président turc et de revoir les relations commerciales et économiques avec Ankara". Ankara avait déployé, en décembre dernier, des troupes et des chars à Bachiqa dans le nord de Mossoul, occupée depuis juin 2014 par le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech), pour assurer la protection des conseillers militaires turcs chargés d'entraîner des peshmergas (kurdes irakiens) et des volontaires contre les terroristes, avant de retirer 10 à 12 véhicules dont des chars plus au nord.