Le Brent à plus de 51 dollars mercredi à Londres

Les cours du pétrole progressaient mercredi en cours d'échanges européens, aidés par des prévisions d'un recul des réserves américaines de brut la semaine dernière ainsi que par l'atténuation des inquiétudes des investisseurs suite à l'accord de l'Opep à Alger. A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre valait 51,63 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE), en hausse de 76 cents par rapport à la clôture de mardi, après avoir atteint dans la matinée 51,81 dollars, un plus haut depuis quatre mois. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de novembre gagnait 75 cents à 49,44 dollars, grimpant même à 49,57 dollars, son niveau le plus élevé depuis plus de trois mois.