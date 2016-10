Syrie: frappes aériennes sur un village contrôlé par Daech

Au moins 19 personnes ont été tuées mercredi dans des frappes aériennes sur un village tenu par le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI) dans la province syrienne d'Alep, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). L'OSDH n'était pas en mesure d'identifier la nationalité des avions, précisant que le village de Thilthana, peuplé de Kurdes mais contrôlé par Daech, est situé dans une zone concernée par l'offensive menée par des rebelles soutenus par la Turquie. "Au moins 19 civils ont été tués dont trois enfants et plus de 40 blessés", a précisé le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane. Thalthana se situe près de la ville d'Al-Bab, dernier grand bastion du groupe Daech dans la province septentrionale d'Alep, et à 12 km au sud-est de la ville de Dabiq.