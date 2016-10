28 corps repêchés et 4655 migrants secourus au large de l’Italie

Les gardes-côtes italiens ont annoncé mercredi avoir repêché 28 corps et secouru 4.655 migrants et réfugiés lors d'une trentaine d’opérations de sauvetage mardi dans le Canal de Sicile, au sud de la péninsule. Au cours de la journée de lundi, plus de 6.600 migrants qui tentaient d'atteindre l'Europe à bord de canots pneumatiques et embarcations de fortune avaient été sauvés en Méditerranée au cours de différentes opérations coordonnées par les garde-côtes italiens. Selon des chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et les garde-côtes italiens, quelque 142.000 migrants ont atteint l'Italie depuis le début de l'année, alors que 3.100 ont péri lors des traversées.