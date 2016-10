Il n’y aura pas d’importation de véhicules d'occasion

L'organisation du marché des véhicules d'occasion à travers un cahier des charges vise à instaurer la traçabilité et la sécurité, a déclaré mercredi à l'APS le ministre de l'Industrie et des mines, Abdessalem Bouchouareb, tout en excluant le retour à l'importation de cette catégorie de véhicules. "Le cahier des charges qui va réguler le marché des véhicules d'occasion est en cours d'élaboration. Des équipes sont en train de travailler dessus et on annoncera ses conditions dès qu'il sera prêt", a précisé M. Bouchouareb en marge de l'inauguration du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets à Alger. A travers ce prochain cahier des charges, "un marché de la voiture d'occasion sera créé", a-t-il ajouté.