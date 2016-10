Irak: au moins 21 combatants progouvernementaux tués dans un raid

Au moins 21 combatants alliés aux forces gouvernementales irakiennes ont été tués dans des frappes aériennes près de Mossoul, bastion du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) dans le nord du pays, ont indiqué un ministre et un responsable militaire. La frappe est survenue à 01H00 mercredi (22H00 GMT mardi) à l'est de Qayyarah, une ville située au sud de Mossoul et reprise à l'EI en août par les forces gouvernementales, selon ces responsables. Il n'était pas clair dans l'immédiat s'il s'agissait de raids de l'armée irakienne ou de la coalition internationale antiterroriste qui interviennent dans la région contre l'EI. Mossoul est la deuxième ville irakienne et le fief des terroristes dans le pays. La coalition internationale estime que de "3.000 à 4.500" éléments de Daech s'y trouvent.