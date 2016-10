La CNAS lance le e-paiement

La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) a lancé le paiement Electronique (e-paiement), qui permettra aux employeurs de régler les cotisations de sécurité sociale "instantanément et en toute sécurité". "Ce service offre trois modes de paiement, à savoir via la carte interbancaire (paiement électronique), le paiement par le service bancaire électronique, et le système de retenue à travers l'échange de données informatiques" a indiqué mercredi un communiqué de la CNAS. La CNAS offre également la possibilité de paiement à travers la mise en place des terminaux de paiement électronique au sein de ses services, permettant le paiement direct par carte interbancaire.