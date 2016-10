Le Brent à plus de 52 dollars à Londres

Les cours du pétrole accentuaient leur hausse mercredi en fin d'échanges européens alors que les réserves de brut ont encore reculé la semaine dernière, selon les données officielles du gouvernement américain. Vers 16H00 GMT (18H00 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre valait 51,84 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 97 cents par rapport à la clôture de mardi, après avoir atteint 52,09 dollars à 14H40 GMT, un plus haut depuis quatre mois. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de light sweet crude (WTI) pour le contrat de novembre gagnait 1,05 dollar à 49,74 dollars après avoir grimpé à 49,95 dollars à 14H50 GMT, son plus haut niveau depuis plus de trois mois.