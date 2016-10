Libye : appel à une trêve humanitaire

Le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler, a appelé jeudi à une trêve humanitaire dans le quartier de Ganfounda à Benghazi, a déclaré à la presse un porte-parole de l'ONU. "M. Kobler s'est déclaré extrêmement préoccupé par les rapports selon lesquels les civils dans ce quartier continuaient à être pris dans les tirs croisés et à souffrir de pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments", a déclaré le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq, au cours d'une conférence de presse de routine. "La trêve humanitaire permettrait d'atteindre ceux qui sont dans le besoin et de créer un couloir sécurisé pour que les habitants qui souhaitent quitter la zone puissent le faire de manière sûre et digne", a-t-il déclaré, ajoutant que M. Kobler avait souligné que la protection des civils était la première des priorités, et que la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (UNSMIL) était prête à prendre en charge cette évacuation.