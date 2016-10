Le ministre des Finances à Washington pour la réunion du G24

Le ministre des Finances, Hadji Babaaami, a pris part part à Washington à la réunion du groupe G24 consacrée à la croissance inclusive et durable. La réunion tenue en présence de Christine Lagrade, directrice générale du FMI et de Jim Yong Kim, président du groupe de la Banque mondiale a abordé les politiques permettant de stimuler la croissance et d'assurer la stabilité macroéconomique dans un contexte de crise économique. Durement impactés par la crise, la plupart des pays membres du G24 ont changé de cap en matière de politiques économiques afin d'assurer la stabilité macroéconomique, augmenter les investissements et améliorer la productivité.