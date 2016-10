Ouragan Matthew : "Plus de 300 morts" dans le sud d'Haïti

Le passage de l'ouragan Matthew a fait "plus de 300 morts" dans le département Sud d'Haïti, selon son sénateur, Hervé Fourcand, cité par les médias. Le sénateur a rejeté un bilan officiel de 122 morts et indiqué que le décompte qu'il a fait n'est encore que partiel dans le département qu'il représente. Le département du Sud a été le plus durement frappé par cet ouragan d'une grande violence. Le chef-lieu du département, la ville côtière de Les Cayes, troisième localité d'Haïti, a été, pendant de longues heures, balayée par les vents et les averses torrentielles de l'ouragan. Un média local, Radio Télévision Caraïbes, avait rapporté jeudi soir qu'au moins 264 personnes avaient été tuées.