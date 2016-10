Une cache d’armes découverte à Tamanrasset

Une cache d'armes et de munitions a été découverte jeudi, à Tamanrasset, près des frontières sud du pays, par un détachement de l'Armée nationale populaire, indique un communiqué du ministère de la défense nationale (MDN). "Dans le cadre de lutte antiterroriste, de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée et grâce à la permanente vigilance de nos forces armées, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a découvert, aujourd’hui 06 octobre 2016 près des frontières sud du pays au niveau de la 6°RM à Tamanrasset, une cache d’armes et de munitions", précise la même source. Cette cache contenait "un fusil mitrailleur RPK, un pistolet mitrailleur de type kalachnikov, huit (08) chargeurs de munitions et 1.365 balles de différents calibres", selon le communiqué.