Le lancement du câble sous-marin Oran-Valence retardé de 3 mois

Le lancement de la liaison sous marine en fibre optique Oran-Valence (Orval), prévu pour la fin du mois d’octobre en cours, sera retardé de 3 mois, a indiqué jeudi la ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication, Houda Imane Feraoun en visite de travail à Oran. Lors d’une présentation du projet, le responsable de l’entreprise de réalisation "ETRTB", Khinnache Moussa a indiqué que le projet de la station d’atterrissement du câble à Trouville (Ain Turck) ne sera pas remis dans les temps. Il a, par ailleurs, déclaré que la reprise des travaux et l’équipement de la station nécessite un supplément de 17,5% du coût initial du projet estimé à plus de 110.557.148 DA.