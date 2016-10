Le pétrole recule, le Brent à 52,14 dollars le baril

Les prix du pétrole reculaient vendredi en cours d'échanges européens après avoir atteint de nouveaux plus haut en cours de séance, le ministre de l'Energie russe douchant les espoirs d'accord sur la production la semaine prochaine. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre valait 52,14 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 37 cents par rapport à la clôture de jeudi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance reculait de 19 cents à 50,25 dollars. Vers 07H30 GMT, le Brent a atteint 52,84 dollars et le WTI 50,74 dollars, s'approchant de leurs plus haut niveaux de l'année atteints en juin, à 52,86 dollars pour le Brent et à 51,67 dollars pour le WTI.