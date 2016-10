Le Nobel de la paix au président colombien Santos

Le Nobel de la paix a été attribué vendredi au président colombien, Juan Manuel Santos, pour l'aider à remettre sur les rails l'accord de paix historique signé avec la guérilla marxiste des Farc après son rejet par la population. "Il existe un réel danger que le processus de paix s'interrompe et que la guerre civile reprenne" ce qui "rend encore plus impérieux le respect du cessez-le-feu par les parties, emmenées par le président Santos et le chef de la guérilla des FARC Rodrigo Londoo", a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien, Kaci Kullmann Five. L'accord a été rejeté de "justesse" par la population colombienne dimanche, mais "le fait qu'une majorité des votants ait dit non à l'accord de paix ne signifie pas nécessairement que le processus de paix est mort", a-t-elle ajouté. "Le référendum n'était pas un vote pour ou contre la paix", a-t-elle encore dit.