Deux terroristes abattus à Azeffoun

Deux terroristes ont été abattus vendredi à à Azeffoun, dans la wilaya de Tizi Ouzou, suite à une opération de fouille et de ratissage menée par un détachement l'Armée nationale populaire (ANP), indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, et suite à une opération de fouille et de ratissage ce matin du 7 octobre 2016, un détachement de l'Armée nationale populaire a abattu deux (2) terroristes à Azeffoun, Tizi Ouzou (1ère Région militaire)", note le MDN. Cette opération qui est "toujours en cours", a permis la récupération de "deux (2) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov", précise la même source.