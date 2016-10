Le pétrole à 50,46 dollars à New York

Les cours du pétrole stagnaient vendredi à New York peu après l'ouverture, le marché effectuant quelques rééquilibrages à l'issue d'une bonne semaine marquée par les espoirs sur l'Opep et l'évolution des stocks américains. Le cours du baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, gagnait deux cents à 50,46 dollars sur le contrat pour livraison en novembre sur le New York Mercantile Exchange (Nymex). "Le marché est un peu en retrait mais la tendance reste à la hausse (...) face à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et aux chiffres sur les stocks américains, qui laissent espérer un resserrement de l'offre" en déclinant depuis plusieurs semaines, a résumé Kyle Cooper, de IAF Advisors.