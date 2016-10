Afghanistan : 64 talibans tués en une journée

Quelque 64 talibans ont été tués lors d'opérations militaires lancées par les forces de sécurité afghanes depuis jeudi matin, a annoncé vendredi le ministère de la Défense. "Ces dernières 24 heures, les forces de sécurité afghanes ont lancé des opérations militaires et de nettoyage dans tout le pays, tuant 64 terroristes et en blessant 40 autres", a déclaré le ministère dans un communiqué. Le communiqué a indiqué que parmi les victimes, environ 18 insurgés ont été tués et 22 autres blessés par les troupes afghanes soutenues par des hélicoptères à l'intérieur et autour de la ville de Kunduz.