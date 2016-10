Colombie : Farc et gouvernement d'accord pour rectifier l'accord de paix

La guérilla des Farc et le gouvernement colombien se sont engagés vendredi à maintenir un cessez-le-feu "bilatéral et définitif" et à apporter des "ajustements" à l'accord de paix à la suite de son rejet par référendum en Colombie. "Nous réitérons notre engagement (...) à maintenir le cessez-le feu bilatéral et définitif décrété le 29 août dernier", indique un communiqué commun des négociateurs, qui mènent depuis fin 2012 des pourparlers de paix à La Havane. Les parties, qui n'ont pas fait mention de la récente décision du président Juan Manuel Santos de ne maintenir le cessez-le-feu que jusqu'au 31 octobre, ont convenu de mettre en place un "protocole" visant à "prévenir tout incident" sur le terrain le temps de résoudre la crise provoquée par le rejet surprise de l'accord de paix par les Colombiens.