Visite de Merkel en Afrique centrée sur la crise migratoire

La chancelière allemande Angela Merkel entame dimanche une tournée de trois jours au Mali, au Niger et en Ethiopie afin notamment d'intensifier la collaboration avec ces pays pour endiguer la crise migratoire. La dirigeante se rendra d'abord au Mali et au Niger puis ira en Ethiopie, où elle se rendra notamment au siège de l'Union africaine, à Addis-Abeba. Ses entretiens avec les présidents malien Ibrahim Boubacar Keita et nigérien Issoufou Mahamadou, ainsi qu'avec le chef du gouvernement éthiopien Hailemariam Dessalegn, auront pour thème principal le "travail en commun autour de la politique migratoire", a annoncé vendredi son porte-parole, Steffen Seibert.