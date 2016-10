Le RCD participera aux Législatives et locales de 2017

Le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD) a décidé vendredi de participer aux élections législatives et locales de 2017. La décision a été prise par la majorité des membres du Conseil national du parti lors de sa 13ème session ordinaire tenue à Alger. Dans une déclaration à la presse, le président du RCD, Mohcine Belabbas, a expliqué que cette participation permettra au parti d'avoir "plus de visibilité" afin d'"agir mieux" sur la scène politique. Il a indiqué, par ailleurs, que "dans une situation normale, un parti ne se pose pas la question de participer ou non à un scrutin. Il se pose la question des moyens dont il dispose pour couvrir ou non les circonscriptions électorales et, bien sûr, les propositions à défendre ou les alliances à contracter".