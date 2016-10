840.000 Sud-Soudanais sous la menace de la famine

Environ 840.000 personnes dans l'Etat du Bahr el Ghazal du Nord, au Soudan du Sud, sont menacées de famine en raison de la faiblesse des précipitations et de la perte du pouvoir d'achat après plus de deux ans de guerre civile dans le pays, a averti vendredi le Programme alimentaire mondial (PAM). La directrice du PAM au Soudan du Sud, Joyce Kanyangwa Luma, a déclaré que la situation de la sécurité alimentaire dans cet Etat était désastreuse. "Bhar El Gahazal du Nord a vu des niveaux très élevés d'insécurité alimentaire sans précédent, environ six personnes sur 10 ont été classées comme face à l'insécurité alimentaire grave, et un enfant sur trois souffrent de malnutrition aiguë", a noté Mme Luma.