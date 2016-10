Géorgie: début des élections législatives

Les Géorgiens ont commencé samedi à voter pour choisir leurs députés lors d'élections dominées par deux partis rivaux pro-occidentaux, à savoir le parti au pouvoir Rêve géorgien et le parti Mouvement national unifié (MNU). Le parti au pouvoir Rêve géorgien du milliardaire Bidzina Ivanichvili et le parti Mouvement national unifié (MNU) fondé par l'ancien président Mikheïl Saakachvili en exil- sont au coude-à-coude, selon des sondages. Les bureaux de vote ont ouvert à 04H00 GMT et les premiers résultats partiels, que surveillent des observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), devraient être annoncés tard dans la nuit de samedi à dimanche.