L’Algérie élue au Conseil d'administration de l'UPU

L'Algérie "oeuvrera activement à privilégier l'ouverture et la fluidité des transactions et services postaux entre les pays", après son élection en qualité de membre du Conseil d'administration de l'Union postale universelle (UPU), indique samedi le ministère de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication. Cette élection "couronne les efforts déployés par le gouvernement auprès des pays amis et membres de l'union en vue d'obtenir leur soutien pendant l'élection, ainsi que les efforts de la délégation algérienne", présente au travaux de ce 26è congrès de l'union qui se sont déroulés du 19 septembre au 7 octobre, à Istanbul (Turquie), ajoute la même source qui s'est félicitée dans un communiqué, pour cette élection.