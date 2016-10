Accidents de la circulation : 12 morts en 48 heures

Douze personnes ont été tuées et 23 autres blessées dans 11 accidents de la circulation survenus au niveau national, au cours des dernières 48 heures, indique samedi un communiqué de la Protection civile. La wilaya de Djelfa déplore le bilan le plus lourd avec 4 personnes décédées et 5 autres blessées, suite à une collusion entre deux véhicules légers dans la commune de Ain Oussera.