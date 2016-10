Ould Khelifa au Caire pour le cent cinquantenaire du parlement égyptien

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Larbi Ould Khelifa, prendra part dimanche à Charm El-Cheikh (Egypte) à la célébration du 150e anniversaire du système parlementaire égyptien, a indiqué un communiqué de l'institution parlementaire. La participation de M. Ould Khelifa à cet événement, qui intervient à l'invitation du président du parlement égyptien, Ali Abdel Aal Seyyed Ahmed, traduit "les relations historiques et fraternelles qui lient les deux peuples et l'approfondissement des concertations politiques entre les deux pays sur les questions d'intérêts commun", a précisé la même source. Le président de l'APN participera également lundi prochain à la première séance parlementaire commune du Parlement arabe et du Parlement panafricain dans le cadre du renforcement des relations parlementaires arabo-africaines, a conclu le communiqué.