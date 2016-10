Pink Floyd soutient le bateau des femmes pour Ghaza

Le groupe britannique de la musique pop, Pink Floyd, a annoncé son "soutien total" au bateau des femmes pour Ghaza, Zeytouna-Oliva, et a dénoncé son interception par la marine israélienne. Le fondateur du Groupe, Roger Waters, s’est exprimé vendredi sur son compte facebook, "en son nom et au nom de deux autres membres du groupe, David Gilmour, Nick Mason, pour l’action de la liberté de Ghaza et contre l’arrestation des femmes de la flotille par les forces armées israéliennes". "Pink Floyd réunit pour soutenir les femmes de la Flottille de la Liberté de Ghaza", a-t-il écrit sur son compte facebook, ajoutant "David Gilmour, Nick Mason et Roger Waters sont unis pour appuyer les femmes de la Flottille de la Liberté de Ghaza, et déplorent leur arrestation et leur détention illégale dans les eaux internationales par l'armée israélienne".