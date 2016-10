Des cours de soutien dispensé à des étudiants universitaires

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Tahar Hadjar a affirmé samedi à Alger que des mesures fermes vaient été prises à l'encontre de tous les enseignants dispensant des cours de soutien aux étudiants universitaires, allant jusqu'au licenciement, soulignant que les cas enregistrés étaient "minimes". Des mesures fermes ont été prises l'année dernière à l'encontre des enseignants (en médecine) dispensant des cours de soutien aux étudiants et qui "s'étaient engagés par écrit à ne plus recourir à l'avenir à de telles pratiques", a précisé M. Hadjar lors d'une Conférence de presse, animée en marge de la Conférence nationale sur les universités. M. Hadjar a évoqué la décision définissant les règles relatives à la prévention et à la lutte contre le plagiat, notamment à travers des programmes informatiques qui démasquent de telles pratiques.