Le chef du gouvernement tunisien ce dimanche en Algérie

Le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, effectuera dimanche une visite officielle d'une journée, à l'invitation du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a indiqué samedi un communiqué des services du Premier ministre. "Lors de cette visite qui rentre dans le cadre des rencontres périodiques de concertation entre les responsables des deux pays, il sera procédé à l'examen des relations bilatérales dans les différents domaines et volets de coopération", a souligné la même source. La rencontre "sera par ailleurs l'occasion d'aborder un certain nombre de questions d'intérêt commun liées à l'évolution de la situation sous-régionale et ayant notamment trait à la coordination politique et sécuritaire ainsi qu'au développement transfrontalier", a ajouté le communiqué.