Plus de 140 personnes tuées dans les raids aériens au Yémen

Plus de 140 personnes ont trouvé la mort et plus de 525 blessées samedi dans les raids aériens sur la capitale Sanaa, a indiqué le coordinateur humanitaire pour l'ONU au Yémen dans un communiqué. "La communauté humanitaire du Yémen est choquée et scandalisée par les raids aériens d'aujourd'hui qui ont visé une salle publique où des milliers de personnes participaient à une cérémonie funéraire", a indiqué Jamie McGoldrick, en précisant que ce bilan provenait de "premières informations émanant du personnel de santé". Il a appelé au lancement immédiat d'une enquête sur ce drame. Le porte-parole du ministère de la Santé yéménite avait un peu plus tôt évoqué un bilan de "plus de 520 blessés et plus de 100 martyrs", disant craindre que le bilan s'alourdisse.

Washington "examine" son soutien à Ryadh

Washington a annoncé samedi "un examen immédiat" de son soutien à la coalition dirigée au Yémen par l'Arabie saoudite. "La coopération sécuritaire avec l'Arabie saoudite n'est pas un chèque en blanc", a déclaré Ned Price, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, selon lequel, au vu des raids de samedi "et d'autres incidents, nous avons débuté un examen immédiat de notre soutien, déjà fortement réduit, à la coalition emmenée par l'Arabie saoudite" au Yémen.