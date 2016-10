Quatre blessés dans le déraillement d'un train à New York

Le déraillement d'un train de banlieue près de New York a fait au moins quatre blessés samedi soir, ont indiqué les autorités et des médias. Long Island Rail Road (LIRR), responsable de la ligne, a évoqué le déraillement du train à New Hyde Park, une localité de la grande banlieue new-yorkaise, sans donner de détails. "Le train de 21H22 (01H22 GMT) au départ de Penn (gare à Manhattan, ndlr) et prévu à Huntington à 22H28 (02H28 GMT) a été annulé en raison du déraillement d'un train près de New Hyde Park", a écrit la LIRR. La chaîne de télévision locale du réseau ABC a indiqué que quatre personnes ont été blessées, mais d'autres sources ont fait état de plusieurs dizaines de blessés, tous légers.