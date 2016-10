Deux terroristes interceptés à Bordj Badji Mokhtar

Deux terroristes ont été interceptés samedi à Bordj Badji Mokhtar par un détachement l'Armée nationale populaire (ANP), qui a saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions, indique dimanche le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a intercepté deux terroristes, le 08 octobre 2016 à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), et saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions", précise la même source. De même, un autre détachement et en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale "a appréhendé, à Boumerdès, six éléments de soutien aux groupes terroristes", souligne le communiqué.