Sellal s'entretient avec le Chef du gouvernement tunisien

Le Premier ministre Abdelmalek Sellal s'est entretenu dimanche à Alger avec le Chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed qui effectue une visite officielle en Algérie. Les entretiens se sont déroulés en présence des ministres d'Etat ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtane Lamamra, des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue arabe, Abdelkader Messahel, de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui et de l'Industrie et des Mines Abdesslam Bouchouareb. Le Chef du gouvernement tunisien est arrivé dimanche matin à Alger dans le cadre d'une visite officielle d'une journée dans le cadre des rencontres périodiques de concertation entre les responsables des deux pays.