Turquie: 18 morts dans l'explosion d'une voiture piégée

Au moins 18 personnes dont dix militaires et huit civils ont été tuées dimanche dans l'explosion d'une voiture piégée dans le sud-est de la Turquie, ont rapporté des médias dans un nouveau bilan. Un précédent bilan a fait état de 8 morts. Dix militaires et 16 civils ont aussi été blessés dans cette attaque matinale au point de contrôle qui se trouvait à proximité d'un commissariat à Semdinli dans la province de Hakkari, non loin des frontières avec l'Irak et l'Iran, selon l'agence de presse progouvernementale Anatolie. Le nombre de civils atteints s'explique par le fait que "l'explosion a eu lieu non loin d'un endroit où plusieurs personnes attendaient un minibus", a précisé Anatolie.