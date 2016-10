M. Babaami prend part à la réunion des ministres arabes des Finances

Le ministre des Finances, M. Hadji Babaami, a participé à Washington à la réunion des ministres arabes des Finances avec la Directrice générale du FMI, Mme Christine Lagarde. La réunion à laquelle a pris part également le gouverneur de la Banque d’Algérie, M. Mohamed Loukal, a constitué un espace pour un échange de vues sur la situation dans le monde arabe marquée par une instabilité économique et sociale. Le ministre des Finances avait auparavant assisté à la séance plénière des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du Groupe de la Banque mondiale et participé aux réunions du comité monétaire et financier du FMI.