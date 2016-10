Une trentaine de terroristes de Daech tués à Syrie

Trente et un éléments du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI) ont été tués samedi soir dont 14 par les combattants de l'armée syrienne libre (ASL) et 17 par des frappes aériennes de la coalition internationale, a annoncé dimanche l'état major des forces armées turques (TSK). "Les combattants syriens, soutenus par l'armée turque, ont éliminé les terroristes au cours d'une opération défensive dans la ville d'Akhtarin", sous contrôle de l'opposition dans le nord de la Syrie, alors que deux éléments de l'ASL ont péri et 19 autres dans cette offensive du groupe terroriste, selon la TSK.