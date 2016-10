Un prisonnier algérien en Irak libéré

Un ressortissant algérien détenu en Irak, condamné pour "franchissement illégal" des frontières a été libéré, a annoncé dimanche le ministère des Affaires étrangères (MAE). "Les services de l'ambassade d'Algérie à Baghdad ont accompli les procédures consulaires pour permettre le retour du détenu libéré en Algérie", a précisé le porte-parole du MAE, Abdelaziz Benali Cherif, dans une déclaration à l'APS.

Il a expliqué que la libération de ce ressortissant "est le fruit d'intenses efforts discrets et ininterrompus, menés en direction des autorités irakiennes, lesquelles ont fait montre de compréhension et de coopération dans le traitement de ce dossier". "Les démarches sont toujours en cours pour régler définitivement et dans les meilleurs délais possibles cette question", a-t-il affirmé. "Le dossier des prisonniers algériens en Irak, qui bénéficie d'une attention personnelle du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été au centre des préoccupations de la diplomatie algérienne ces dernières années", a ajouté le porte-parole du MAE.