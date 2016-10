3 décès dans deux accidents à Batna

Trois personnes ont trouvé la mort et quatre autres ont été blessées dans deux accidents distincts à Batna, survenus dimanche après-midi, apprend-on du responsable de la cellule de l’information de la direction locale de la protection civile. Le premier accident a causé la mort de deux jeunes, âgées de 22 et 26 ans, alors que quatre autres personnes, âgées entre 35 et 61 ans, ont été blessés suite à carambolage de quatre véhicules dans la localité dite "El Djendeli". Les éléments de la protection civile ont repêché le corps sans vie d’un jeune âgé de 21 ans, noyé dans un lac, lieu dit "Tasrift" dans la commune de Menaa, a indique le même responsable, qui a précisé que la dépouille du jeune homme a été transférée à la morgue de l’hôpital d’Arris.