Le chef d'état-major qatari à Alger

Le général de Corps d'armée, Ghanem Ben Chahin Al-Ghanem, chef d'état-major des forces armées qataries, effectue depuis hier une visite officielle en Algérie, a indiqué le ministère de la Défense nationale (MDN). "A l'invitation du général de Corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de Corps d'armée, Ghanem Ben Chahin Al-Ghanem, chef d'état-major des forces armées qataries, effectue une visite officielle en Algérie à compter du 9 octobre 2016", précise la même source. Cette visite officielle, qui s'inscrit dans "le sillage du renforcement des relations de fraternité et de coopération établies entre les forces armées des deux pays, sera une occasion pour s'entretenir sur les domaines d'intérêts mutuellement bénéfiques et explorer les voies et moyens de les consolider encore davantage", conclut le MDN.