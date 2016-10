L'Iran propose d'évacuer les blessés du bombardement de Sanaa

L'Iran a demandé dimanche l'assistance des Nations unies pour envoyer un avion au Yémen afin d'évacuer les blessés du massacre qui a fait plus de 140 morts et 525 blessés dans la capitale Sanaa. Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif s'est dit "choqué et indigné" par les raids aériens qui ont touché de plein fouet une grande cérémonie funéraire samedi dans la capitale contrôlée par les rebelles chiites et a demandé au secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon d'évacuer par avion les blessés vers l'Iran pour les y soigner". Le chef de la diplomatie iranienne a, en outre, demandé au SG de l'organisation internationale d'aider le Croissant-Rouge iranien à organiser un vol chargé de convoyer de l'aide humanitaire pour Sanaa et "d'évacuer les blessés vers l'Iran pour les y soigner".