Le Canada demande une enquête après le massacre de Sanaa

Le Canada a réclamé dimanche une enquête rapide après le massacre qui a fait plus de 140 morts et des centaines de blessés samedi dans la capitale du Yemen, Sanaa. Dans un communiqué, le ministre des Affaires étrangères Stéphane Dion a "condamné l'attaque qui avait pour cible une maison funéraire à Sanaa", ajoutant que "la coalition menée par l'Arabie saoudite doit maintenant respecter son engagement de mener une enquête". "Le Canada demande à toutes les parties au Yémen d'éviter une escalade de la violence du fait de cet incident", a poursuivi le ministre, les appelant en outre "à respecter leurs obligations en vertu du droit humanitaire international, et à s'engager dans un dialogue politique et une cessation durable des hostilités afin de mettre un frein aux pertes tragiques de vies civiles".